Семен Слепаков выступит с большим концертом в Минске

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Продюсер, сценарист, актер, автор и исполнитель собственных песен Семен Слепаков выступит 10 октября с большим концертом в КЗ «Минск».

Получивший известность еще в бытность капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска», сегодня Семен Слепаков является резидентом «Комеди Клаб», а также сценаристом и продюсером многих проектов телеканала ТНТ — шоу «Наша Russia», сериалов «Универ», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Сашатаня», сценаристом и резидентом «Комеди Клаб», фильмов «Домашний арест», «Наша Russia. Яйца судьбы», скетчкома «ХБ» и многих других.

На концерте в Минске с абсолютно невозмутимым лицом Семен Слепаков порассуждает о различных насущных вопросах, женщинах в «Лексусе», пятнице и соседях.

Стоимость билетов: 45-150 рублей. 18+
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Тэги: Comedy Club Персона: Семен Слепаков Город: Минск

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