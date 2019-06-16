Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь

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На площади Ленина в Бресте в полдень 16 июня вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Аккумуляторный завод под Брестом. Фото svaboda.org

По оценке правозащитника Романа Кисляка, на площадь пришло более двухсот человек. Сотрудник милиции через мегафон предупреждал собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия.

Как отметил Кисляк, у людей сейчас приподнятое настроение, так как появилась надежда на закрытие завода.


Под Брестом проведут повторную экологическую экспертизу аккумуляторного завода

Собравшиеся обсудили решение Брестского облисполкома приостановить строительство аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». Соответствующее распоряжение руководителя области Анатолия Лиса облисполком опубликовал 14 июня.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно 45 минут, противники завода прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», после чего разошлись.

Задержаний не было. На площади Ленина находилось более 10 сотрудников милиции в форме и штатском. Некоторые снимали встречу и шествие на видеокамеры, сообщает БелаПАН.

 
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Роман Кисляк Анатолий Лис Город: Брест

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