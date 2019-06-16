Скоропостижно умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Умер барабанщик российской рок-группы «Машина времени» Сергей Остроумов. Об этом лидер группы Андрей Макаревич сообщил сегодня около полудня на своей странице в «Фейсбуке».

Сергей Остроумов родился в 1965 году в Альметьевске, окончил Уфимское училище искусств. В 1990-х жил в Нидерландах. Постоянно работал с коллективом «Оркестр креольского танго», который Макаревич создал в 2001 году. С 2004-го был постоянным сессионным барабанщиком «Машины времени».