В январе-мае из постсоветских стран цены быстрее всего росли в Узбекистане. Беларусь — шестая

Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-мае 2019 года. За пять месяцев цены в стране увеличились на 3%.

Выше инфляция была в Узбекистане (6%), Молдове (4,5%), Украине (4,2%), Таджикистане (3,5%) и Грузии (3,3%).

Ниже, чем в Беларуси, этот показатель был в Латвии (2,8%), Казахстане, России (по 2,4%), Литве (2,3%), Армении (2%), Эстонии (1,8%) и Азербайджане (1,4%). В Кыргызстане цены снизились на 0,3%. По Туркменистану данные не опубликованы, сообщает БелаПАН .

В мае цены в Беларуси увеличились на 0,3% — седьмой показатель наряду с Россией. Выше расположились Молдова (1,4%), Таджикистан (1%), Узбекистан, Украина (по 0,7%), Казахстан (0,6%) и Грузия (0,5%).

Меньше майская инфляция была в Латвии, Литве, Эстонии (по 0,2%) и Кыргызстане (0,1%). В Азербайджане и Армении цены уменьшились на 0,4%.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за пять месяцев 2019 года на 3,22% (за май — на 1,11%).