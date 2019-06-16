Голодовка «Матерей 328» продолжается уже шестой день

Шестой день продолжается голодовка активисток инициативы «Матери 328» — матерей осужденных за наркотики. Голодовку в деревне Остров Пуховичского района Минской области продолжают три женщины.

Алла Берналь. Фото belsat.eu

«Сегодня снова приезжала “скорая”: брали кровь на анализ, измеряли давление. Чиновников не было. Ничего нового за сутки не произошло. Возможно потому, что выходной», — сообщила БелаПАН участница голодовки Алла Берналь.

Основное требование голодающих остается неизменным еще с прошлого года — встреча с Александром Лукашенко. Среди других требований — корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и пересмотр уголовных дел.

«Пересмотра дел мы хотим не поверхностно, а по закону, чтобы было доскональное изучение каждого дела и принятие правильного решения, — поясняла ранее БелаПАН активистка инициативы Лариса Жигарь. — Также требуем полного пересмотра статьи 328».

13 июня нынешнего года Палата представителей приняла во втором чтении изменения в статью 328 УК. Они предусматривают снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 этой статьи: по ч. 2 — с пяти до трех лет лишения свободы, по ч. 3 — с восьми до шести лет.

После вступления поправок в силу для тех, кто уже осужден по ч. 2 и ч. 3 ст. 328, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденного.

Как отметила Алла Берналь, участвующие в голодовке женщины не намерены прекращать акцию протеста.