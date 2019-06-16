Минские «Динамо» и «Юность» квалифицированы в финал четырех Кубка Беларуси без отбора

Стали известны формат и расписание Кубка Беларуси по хоккею, который носит имя бывшего капитана сборной Руслана Салея.

В турнире сыграют 18 клубов. Столичные «Юность» (чемпион страны) и «Динамо» (представитель Беларуси в КХЛ) квалифицированы в финал четырех без предварительного отбора. Остальные 16 команд разделены на две группы.

Группа «А»: «Неман» (Гродно), «Гомель», молодежная (U20) сборная Беларуси, «Локомотив» (Орша), «Могилев», «Пинские ястребы» (Пинск), «Барановичи», «Бобруйск».

Группа «Б»: «Шахтер» (Солигорск), «Динамо-Молодечно», «Металлург» (Жлобин), «Лида», «Брест», «Химик» (Новополоцк), «Витебск», юниорская (U18) сборная Беларуси.

С 1 по 14 августа участники сыграют между собой в один круг. Победители групп получат путевки в финал четырех, который состоится в Орше 17 (полуфиналы) и 18 (матч за третье место и финал) августа.

Действующим обладателем Кубка Салея является гродненский «Неман». Минское «Динамо» последний раз выигрывало Кубок Беларуси в 2006 году, «Юность» — в 2015-м.