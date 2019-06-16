В Дрогичинском районе пенсионерка на «Пежо» вылетела с дороги и ударилась в дерево

Два человека пострадали в ДТП, случившемся около четырех часов дня 16 июня на дороге Антополь — Береза в Дрогичинском районе Брестской области.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, автомобиль «Пежо-306» съехал в левый по ходу движения кювет и столкнулся с придорожным деревом.

За рулем была 63-летняя жительница деревни Именин. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением.

Водитель, а также ехавшая на переднем пассажирском сидении 13-летняя девочка поулчили травмы и были госпитализированы в районную больницу.