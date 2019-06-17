Температурные рекорды в Беларуси обновлялись 13 дней подряд

Тринадцать дней подряд (с 4 по 16 июня) в Беларуси обновлялись температурные рекорды.

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В последние дни на территорию страны начал поступать более прохладный воздух, поэтому 15 июня новые максимумы температур были зафиксированы лишь на юге Брестской и Гомельской областей, а 16 июня рекорд дня пал только в Пинске — 32,6 градуса тепла (было 31,7 в 2007 году), свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных карт температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В отдельных районах на северо-западе дневная температура 16 июня не достигла и 20 градусов (в Ошмянах было 19,3, в Лынтупах — 19,9). Прошли дожди разной интенсивности. В Ивацевичах выпало 28 мм осадков, или 28 л воды на квадратный метр территории (38% месячной нормы), в Ганцевичах — 21 мм (24%), Лиде — 17 мм (22%), Минске —12 мм (13%).

В течение нынешнего периода аномально жаркой погоды в ряде городов, включая Минск, обновились экстремумы июня за весь период метеонаблюдений. Самым жарким днем было 12 июня — в Жлобине воздух прогрелся до 34,7 градуса. До повторения абсолютного рекорда первого летнего месяца для всей территории страны не хватило 0,9 градуса (35,6 в Березино 23 июня 1964 года).

По прогнозу синоптиков, 17 июня дневные максимумы не превысят 30 градусов.