Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В понедельник территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта.

Фото pixabay.com

Ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C (в восточных регионах +27..+30°C).

В столице дождей не прогнозируется (их вероятность составляет всего 10-15%). Столбик термометра покажет:

  • утром +17..+19°C;
  • днем +23..+25°C;
  • вечером +20..+22°C.
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Тэги: погода

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