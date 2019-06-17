Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности
В понедельник территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта.
Ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C (в восточных регионах +27..+30°C).
В столице дождей не прогнозируется (их вероятность составляет всего 10-15%). Столбик термометра покажет:
- утром +17..+19°C;
- днем +23..+25°C;
- вечером +20..+22°C.