Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

В понедельник территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта.

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Ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимально воздух прогреется до +20..+26°C (в восточных регионах +27..+30°C).

В столице дождей не прогнозируется (их вероятность составляет всего 10-15%). Столбик термометра покажет: