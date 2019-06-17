Абитуриенты сдают ЦТ по математике: что необходимо помнить

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Сегодня по всей Беларуси пройдет четвертое испытание для абитуриентов – централизованное тестирование по математике.

Фото pixabay.com

Соискатели студенческого билета уже сдали белорусский и русский язык, а также обществоведение.

Абитуриентам необходимо помнить о нескольких важных обстоятельствах: что нужно, а что нельзя.

При себе необходимо иметь:

  • пропуск;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Беларуси, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность);
  • ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета;
  • калькулятор (только на ЦТ по физике и химии).

Запрещается:

  • проносить, а также использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;
  • фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;
  • меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;
  • использовать телефоны и иные средства связи.

Напомним, в централизованное тестирование кроме выше указанных четырех дисциплин включены еще семь предметов:

  • биология — 19.06.;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;
  • химия — 23.06.;
  • физика — 25.06.;
  • история Беларуси — 27.06.;
  • география — 29.06.;
  • всемирная история (новейшее время) — 1.07.

Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.
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Тэги: математика централизованное тестирование ЦТ

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