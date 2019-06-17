Абитуриенты сдают ЦТ по математике: что необходимо помнить
Сегодня по всей Беларуси пройдет четвертое испытание для абитуриентов – централизованное тестирование по математике.
Соискатели студенческого билета уже сдали белорусский и русский язык, а также обществоведение.
Абитуриентам необходимо помнить о нескольких важных обстоятельствах: что нужно, а что нельзя.
При себе необходимо иметь:
- пропуск;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Беларуси, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность);
- ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета;
- калькулятор (только на ЦТ по физике и химии).
Запрещается:
- проносить, а также использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;
- фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;
- меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;
- использовать телефоны и иные средства связи.
Напомним, в централизованное тестирование кроме выше указанных четырех дисциплин включены еще семь предметов:
- биология — 19.06.;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;
- химия — 23.06.;
- физика — 25.06.;
- история Беларуси — 27.06.;
- география — 29.06.;
- всемирная история (новейшее время) — 1.07.
Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.