Абитуриенты сдают ЦТ по математике: что необходимо помнить

Сегодня по всей Беларуси пройдет четвертое испытание для абитуриентов – централизованное тестирование по математике.

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Соискатели студенческого билета уже сдали белорусский и русский язык, а также обществоведение.

Абитуриентам необходимо помнить о нескольких важных обстоятельствах: что нужно, а что нельзя.

При себе необходимо иметь:

пропуск;

документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Беларуси, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность);

ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета;

калькулятор (только на ЦТ по физике и химии).

Запрещается:

проносить, а также использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;

использовать телефоны и иные средства связи.

Напомним, в централизованное тестирование кроме выше указанных четырех дисциплин включены еще семь предметов:

биология — 19.06.;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;

химия — 23.06.;

физика — 25.06.;

история Беларуси — 27.06.;

география — 29.06.;

всемирная история (новейшее время) — 1.07.

Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.