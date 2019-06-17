Из-за Евроигр сегодня в центре Минска будет перекрыто движение

II Европейские игры еще не начались, а уже начали создавать в Минске дискомфорт для автомобилистов.

Так, в частности, сегодня и завтра будет ограничено движение на некоторых участках столичных проспектов и улиц.

Это связано с тем, что в Минске будет проходить акция «Пламя мира».

Как сообщили в ГАИ, автомобилистам необходимо избегать следующих направлений:

17 июня (с 19:30 до 21:10) на маршруте: площадь Свободы – улица Ленина – проспект Победителей – стела «Минск – город-герой» – площадь государственного флага;

18 июня (с 11:30 до 14:00) на маршруте: проспект Независимости (Нацбиблиотека) – площадь Я.Коласа – площадь Победы – проспект Независимости (Белгосцирк) – Октябрьская площадь.

Напомним, эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на национальном стадионе «Динамо». Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории восьми государств (Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси), а его протяженность составит 7,7 тыс. км. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

Ранее сообщалось, что правительство запретило Департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС выдавать разрешения на ввоз в Беларусь или вывоз за ее пределы источников радии. Сделано это в целях «предупреждения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей в период проведения II Европейских игр».

По информации милиции, в мероприятиях по безопасности Игр будут заняты около ста служебных собак.