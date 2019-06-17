Обвиняемому в ДТП на МКАД, в котором погибли три человека, грозит 7 лет колонии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем на Минской кольцевой автодороге.

Авария произошла утром первого февраля на 13-м километре внутреннего кольца МКАД с участием пяти автомобилей. Информация о ДТП поступила в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидцев в 07:15.

Водитель фуры «Скания» врезался в попутный погрузчик. После удара погрузчик выехал через барьерное ограждение на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями — «Мазда» и «Опель». Далее «японку» от удара отбросило на попутный «Ситроен». В результате ДТП водитель и пассажир «Мазды» погибли на месте, а еще один пассажир этого же автомобиля скончался по дороге в больницу.

При проведении следственного эксперимента установлено, что 47-летний водитель фуры имел «объективную возможность» увидеть погрузчик, двигавшийся с включенными габаритными огнями и проблесковым маячком оранжевого цвета погрузчик.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, водителю погрузчика причинена травма головы. Сразу после столкновения он потерял сознание и не мог предотвратить выезд транспортного средства на полосу встречного движения.

Водителю «Скании» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК, санкции которой предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.