Новый глава Минздрава пообещал очистить поликлиники от очередей

В своем первом большом интервью на посту министра здравоохранения Владимир Караник рассказал, каким образом попытается избавить поликлиники от очередей.

По его словам, в настоящее время рассматривается эта тема, чтобы создать благоприятные условия как для пациентов, так и для медиков.

Так, отметил Караник, тех, кто с хронической патологией регулярно ходит за рецептами, сдает контрольные анализы, необходимо отправлять к врачам общей практики.

Здесь необходимо «создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься наблюдением за пациентами на своих участках».

Министр также рассказал, что в столице реконструируются приемные покои многопрофильных больниц, чтобы оказывать консультативную помощь. Ожидается, что опытные специалисты смогут оказывать профессиональные консультации первичному звену.

Напомним, в минувший вторник, 11 июня, Александр Лукашенко провел кадровые изменения, в результате которых Владимир Караник возглавил Министерство здравоохранения.