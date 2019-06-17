Медведев дал бывшему послу Бабичу новый портфель

У бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича появилась новая выскопоставленная должность – он назначен заместителем министра экономического развития РФ.

Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Минэкономразвития руководит Максим Орешкин. Он также является председателем российской рабочей группы по вопросам углубления интеграции с Беларусью. Аналогичная группа создана в Беларуси, ей руководит министр экономики Дмитрий Крутой.

30 апреля указом Владимира Путина Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». В должности посла он проработал около восьми месяцев.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников 1 мая заявил журналистам, что назначение нового посла в Беларуси проходило с нарушением процедуры.