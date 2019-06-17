В Ивановском районе на ликеро-водочном заводе взорвалась бочка

Инцидент произошел в конце прошлой недели на ликеро-водочном заводе в деревне Бродница.

Как сообщили местные спасатели, вспышка паров спирта произошла в пустой бочке на 4-м этаже здания – в брагоректификационном цехе. Во время инцидента в помещении проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.

Причина происшествия устанавливается. Одной из версий рассматривается – «разрушение емкости в результате нагрева от прямых солнечных лучей (находилась в полутора метрах от окна)».