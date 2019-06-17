Военные проследят за полетами дронов во время Европейских игр

Министерство обороны Беларуси с понедельника, 17 июня, ограничило использование воздушного пространства. Запрет связан с Европейскими играми.

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С 17 июня и до 4 июля в Беларуси введены зоны, в которых будет запрещено использовать воздушное пространство.

В этих зонах нельзя летать воздушным суднам, включая беспилотные летательные аппараты (дроны), а также запускать авиамодели, сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси.

Минобороны, исполняя указ президента от 20 мая № 191 «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года», уже сформировало и передало Национальному кадастровому агентству информацию о воздушном слое, где ограничено использование пространства.

Запретные зоны нанесены желтым цветом на интерактивную публичную кадастровую карту Беларуси. На карте видно, что воздушное пространство ограничено не только в Минске, но и Заславле.

С картой может ознакомиться каждый желающий, приняв условия использования карты. Ранее Александр Лукашенко своим указом от 5 июня № 215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов» разрешил сбивать дроны над запретными зонами.