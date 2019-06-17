Бизнесменов-банкротов в России стало больше на 2,4%

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В России перестало снижаться количество корпоративных банкротств — теперь начался их рост. Это говорит о стагнации экономики, утверждают эксперты.

Число российских компаний, которые объявлены банкротами, увеличилось на 2,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования России.

До этого в стране наблюдалось некоторое снижение числа корпоративных банкротств.

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал 2019 года на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Рост числа банкротств говорит о повышении экономических рисков. Эта ситуация отражает стагнацию экономики России и кризис неплатежей в стране, заявили эксперты РБК.
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Тэги: Россия банкротство

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