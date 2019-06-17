Биржа: евро сильно упал, сдал позиции и доллар

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.

Так, в частности, евро сильно сдал, потеряв почти две копейки. Минус составил 0,0188 пункта (-0,81%) - 2,3119 белорусского рубля.

Доллар, несмотря на то, что сессию начал с роста, к концу торгов все же сдал позиции на 0,0035 пункта (-0,17%) – 2,0620 белорусского рубля.

А вот российская валюта укрепилась на 0,0008 пункта (+0,02%) – 3,2085 белорусского рубля за 100 российских.