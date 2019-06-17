У Экстралиги белорусского хоккея впервые появился титульный спонсор

Титульным спонсором Экстралиги — высшего дивизиона чемпионата Беларуси по хоккею — стала букмекерская сеть «Париматч».

С нового сезона национальное первенство получит название «Париматч-Экстралига». Изменится официальный логотип турнира.

Чемпионат-2019/20 впервые пройдет в три этапа. На первом восемь клубов дивизиона «А» и девять команд дивизиона «Б» проведут автономные турниры в 6 и 5 кругов соответственно (август — декабрь).

Далее (январь — февраль) топ-6 экстралиги «А» в четырехкруговом турнире определят победителя регулярного сезона и распределение мест по ее итогам с 1-го по 6-е, а две худшие команды пула «А» и четверка сильнейших дивизиона «Б» в аналогичном четырехкруговом турнире определят судьбу двух оставшихся путевок в плей-офф.

В то же время команды пула «Б», занявшие по итогам первого этапа места с 5-го по 9-е в шесть кругов определят окончательное распределение мест в своей «пульке».

Наконец, март и часть апреля будут заняты классическим плей-офф с сериями до четырех побед на каждом этапе.

Как отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, «подписание соглашения с компанией “Париматч” — первый подобного рода опыт для Федерации хоккея Беларуси, мы уверены, что он станет удачным и позволит вывести отечественный чемпионат на новый уровень, как с чисто спортивной точки зрения, так и в отношении его популяризации».

Средства, полученные о компании «Париматч», пойдут «не на зарплаты и премии, а на развитие и продвижение внутреннего первенства», отметил Савилов.