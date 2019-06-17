БЖД прокомментировала инцидент с поездом Гомель — Минск, поломавшимся под Жлобином

Белорусская железная дорога прокомментировала инцидент с электропоездом межрегиональных линий бизнес-класса № 709 Гомель — Минск, из-за которого поезд прибыл на конечную станцию с опозданием почти на четыре часа.

Как сообщает пресс-центр БЖД, 16 июня в 15:57 на перегоне Салтановка — Хальч в районе Жлобина возникла техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в электронной системе поезда.

Поезд № 709 следовал в 14-вагонной составности (два семивагонных электропоезда ЭПМ). Техническая неисправность возникла в оборудовании одного из электропоездов, пассажиров пересадили в исправный электропоезд и в 19:57 минут состав отправился со станции Жлобин. Задержка по прибытию на станцию Минск-Пассажирский составила 3 часа 55 минут.

В поезде № 709 из Гомеля в Минск ехали 760 пассажиров, на обратный поезд № 708 из Минска в Гомель было куплено 445 билетов.

В сообщении БЖД говорится, что еще в пути были составлены списки граждан, которым необходимо продолжить маршрут из Минска с пересадкой. При необходимости им были переоформлены билеты на более поздние рейсы.

Был организован подвоз пассажиров с вокзала станции Минск-Пассажирский в Национальный аэропорт Минск, по согласованию с автомобильными перевозчиками было скорректировано время отправления автобусных рейсов на Варшаву и Ригу.

Пассажирам, которые следовали с пересадкой на поезд Минск — Вильнюс, были переоформлены билеты на утренний рейс 17 июня и предложены места в гостинице «Экспресс».

Всем пассажирам поезда № 709 полагается частичный возврат стоимости билетов в качестве компенсации за опоздание (детали можно уточнить по телефону 151).

«Создана специальная комиссия, которая проводит служебное расследование случившегося с привлечением представителей завода-изготовителя данного подвижного состава с целью выявления причин возникшей неисправности и недопущению в дальнейшем ее повторения», — говорится в сообщении БЖД.