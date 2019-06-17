Румас назначил ответственных за районы, требующие ускоренного развития

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас распределил между своими заместителями 11 районов страны, административные центры которых попали в президентскую программу ускоренного развития.

Так, первый заместитель Александр Турчин закреплен за Мозырским районом Гомельской области и Лидским районом Гродненской области; Владимир Дворник — за Бобруйском и Бобруйским районом Могилевской области; Владимир Кухарев — за Борисовским, Молодечненским и Солигорским районами Минской области; Игорь Ляшенко — за Новополоцком, Оршанским и Полоцким районами Витебской области; Игорь Петришенко — за Пинском и Пинским районом, Барановичами и Барановичским районом Брестской области.

Чиновники должны будут обеспечить эффективное взаимодействие республиканских и местных органов госуправления.