Беларусь вновь доказала, что не полностью соответствует евростандартам, — ПАСЕ

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Применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений Беларуси с Советом Европы, заявил генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по отмене смертной казни Титус Корлатян.

Заявление опубликовано на сайте ПАСЕ.

Корлатян выразил сожаление в связи с недавней казнью Александра Жильникова и призвал белорусские власти не приводить в исполнение приговор в отношении второго фигуранта дела Вячеслава Сухарко.


Расстрел Жильникова: ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

«Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в применении соразмерной санкции, европейские демократические стандарты запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах, — сказал Корлатян. — Беларусь еще раз доказала, что она не полностью соответствует основным европейским стандартам, и ее применение смертной казни продолжает препятствовать развитию более глубоких отношений с Советом Европы. Я вновь призываю белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь в срочном порядке и в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. Это единственный путь вперед».

Об исполнении очередного смертного приговора стало известно 13 июня. По данным белорусских правозащитников, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта уголовного дела — Вячеслава Сухарко — пока неизвестна.


Совет Европы осудил очередной расстрел в Беларуси

«Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу», — отмечает правозащитный сайт spring96.org.

Жильников и Сухарко признаны виновными в убийстве трех человек.

Ранее с осуждением расстрела Жильникова выступили Совет Европы и Евросоюз.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
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Тэги: Беларусь-ПАСЕ смертная казнь Персона: Титус Корлатян

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