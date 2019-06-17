В Витебске задержана группа квартирных мошенников

До десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит группе витеблян, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Следственный комитет, в милицию обратилась жительница областного центра, сообщившая о пропаже бывшего супруга. 40-летний мужчина проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртным.

Оперативники выяснили, что витеблянин оформил сделку по продаже своей двухкомнатной квартиры. После этого в руки милиции попала информация о готовящейся покупке на имя пропавшего мужчины комнаты.

Как только сделка была заключена, все ее участники были задержаны.

Коллаж с сайта СК

На данный момент, по мнению следствия, 32-летний мужчина и 53-летняя женщина, действуя группой лиц с 42-летним и 47-летним мужчинами и 21-летней девушкой, в период времени с 27 мая по 6 июня, «представившись сотрудником милиции и представителем расчетно-кассового центра, под предлогом оплаты штрафа, задолженностей по коммунальным платежам и алиментам, уговорили мужчину продать свою квартиру и приобрести более дешевое жилье, а за счет разницы погасить имеющуюся задолженность».

Навар подозреваемых составил более 36 тысяч рублей.

Из пятерых задержанных трое находятся под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.