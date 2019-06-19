В ДТП под Вязьмой погиб вратарь юношеской хоккейной сборной Беларуси

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В дорожно-транспортном происшествии в Вяземском районе Смоленской области России в ночь на 19 июня погиб 15-летний голкипер юношеской сборной Беларуси по хоккею Николай Шестаков.

Как стало известно, авария произошла на трассе М-1. Легковой автомобиль «Мерседес», которым управлял отец Николая, врезался в фуру «Ивеко».

Молодой хоккеист и его мать скончались от полученных травм на месте. Водитель госпитализирован.


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Николай Шестаков начал играть в хоккей в минской СДЮШОР. Через некоторое время перешел в столичную «Юность». В феврале был в числе двух голкиперов, игравших в составе юношеской (U16) сборной Беларуси на турнире в Будапеште. Он входил в список вызванных в открывающийся скоро летний лагерь юниорской сборной (U18).

Напомним, в конце прошлого года на трассе М-1 в Толочинском районе в погибли в жуткой аварии голкипер ФК «Витебск» Андрей Щербаков, его жена и старший сын.
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Тэги: ДТП хоккей-юниоры Персона: Николай Шестаков Город: Вязьма

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