Госкомимущество выставит на продажу арестованные акции трех ОАО

Арестованные акции трех акционерных обществ будут предложены для продажи, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Комитетом еженедельно по средам с 24 июля будут предлагаться для продажи в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» простые (обыкновенные) акции ОАО «БПС-Сбербанк» в количестве 3601 штуки (по 0,48 рубля за акцию), ОАО «Волковысcкий мясокомбинат» — 16 штук (192,95 рубля) и ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» — 15 000 (61,16 рубля).

Выставляемые Госкомимуществом на биржевые торги акции арестованы в счет погашения задолженности перед республиканским и (или) местным бюджетом, а также возмещения расходов на содержание находящихся на государственном обеспечении детей.