Фестиваль «Классика у Ратуши» в этом году охватит пять городов

С 29 июня по 31 августа в Минске и ряде областных центров состоится серия концертов под открытым небом «Классика у Ратуши с velcom | A1».

«Юбилейная программа фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» — самая сильная за все пять лет его существования. В ней объединены не только лучшие коллективы страны и лучшие произведения классических композиторов, но и музыкальные культуры европейских стран. Идея такого объединения очень близка компании velcom | A1. В частности, в трех городах будет представлена специальная программа «Viva, Штраус!», посвященная творчеству знаменитого австрийского композитора», — отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций компании velcom | A1 Елена Бычкова.

Концертная программа «Классики у Ратуши с velcom | A1» в 2019 году:

Витебск (сцена на пл. Победы): 29 июня — Art Music Orchestra.

Гомель (сцена на пл. Ленина): 3 июля — Art Music Orchestra.

Гродно (сцена в парке Жилибера): 3 июля — ансамбль «Минск-Классик».

Брест (сцена на пл. Ленина): 28 июля — Art Music Orchestra.

Минск (сцена на пл. Свободы):

20 июля — Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь;

27 июля — Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. Жиновича;

3 августа — музыкальная капелла «Сонорус»;

10 августа — эстонский духовой оркестр «Саксон»;

17 августа — Государственный камерный оркестр Республики Беларусь;

31 августа — Президентский оркестр Республики Беларусь.

Вход на концерты будет свободным для всех.

Все десять концертов «Классики у Ратуши» будут транслироваться в прямом эфире сервиса цифрового телевидения VOKA.