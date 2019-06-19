Александра Саснович проиграла Венус Уильямс на турнире в Бирмингеме

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Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер мирового рейтинга) завершила участие в одиночном разряде травяного турнира в английском Бирмингеме.

19 июня в матче первого круга 25-летняя Саснович проиграла экс-первой ракетке мира 39-летней американке Венус Уильямс (55) — 6:3, 6:4. Это была первая очная встреча теннисисток.

Матч должен был состояться еще во вторник, но был перенесен из-за дождя.

В одиночной сетке турнира в Бирмингеме играла еще одна белоруска — 10-я ракетка мира Арина Соболенко. В первом круге она уступила представительнице Тайваня Се Шувей.
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Тэги: теннис Персона: Александра Саснович Арина Соболенко Венус Уильямс Се Шувей Город: Бирмингем

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