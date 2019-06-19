В Беларуси стали строить меньше жилья

За пять месяцев организациями всех форм собственности построено 13,1 тыс. квартир. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Введено в эксплуатацию 1 млн 240,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 6% меньше, чем в январе-мае 2018 года. В мае построено 175,5 тыс. кв. метров, что на 1,9% больше, чем в мае прошлого года, и на 9,4% меньше, чем в апреле нынешнего.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 456,6 тыс. кв. м жилья, или 36,8% от общей введенной площади.

С использованием государственной поддержки построено 321,3 тыс. кв. м (на 1,1% больше, чем в январе-мае 2018 года).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 440,2 тыс. кв. м общей площади жилья, или 35,5% общего ввода в стране.

В 2018 году было построено 3 млн 966 тыс. 104 кв. м жилья. «Мы чуть-чуть недотянули до запланированных 4 млн по техническим причинам. Дома были готовы, но некоторые не успели официально оформить обмеры и так далее», — сказал 30 января нынешнего года на пресс-конференции начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

В текущем году также намечено построить 4 млн кв. м жилья. «Мы уверены, что данные планы выполним и даже перевыполним», — заявил он.

Чиновник отметил, что растут темпы строительства арендного жилья, и «этому уделяется большое внимание». В 2017-м — 113,5 тыс., в 2018-м — 125,3 тыс. (при задании 90 тыс.). В 2019 году планируется построить 135,25 тыс. кв. м арендного жилья.

Для многодетных семей в 2019 году предполагается построить 960 тыс. кв. м жилья. «У нас 34.838 многодетных семей. Часть из них уже строятся. Руководством государства и правительством поставлена задача, чтобы такие семьи стояли на учете не более одного года с момента подачи заявления. Поэтому 2019-2020 годы будут у нас напряженными, потому что мы должны будем обеспечить все многодетные семьи, которые стоят на учете более одного года.

В таких объемах быстро мы не строили, но у нас есть все возможности, чтобы это выполнить и даже перевыполнить этот план. Строительный комплекс к этому готов», — подчеркнул Авраменко.