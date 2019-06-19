Под Смолевичами рабочего убило током

Очередная гибель на производстве зафиксирована в Беларуси. На этот раз черным цветом отмечен Смолевичский районю

По информации Следственного комитета, трагедия произошла 17 июня в цехе предприятия, занимающегося производством металлоизделий.

Как сообщается, 53-летний наладчик оборудования отключил подачу электричества и открыл крышку трансформатора, чтобы проверить вентилятор. Из-за неосторожных действий он получил поражение электрическим током и скончался на месте.