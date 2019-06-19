Сайдик: нет договоренности о «хлебном» перемирии на Донбассе

Участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пока не смогли договориться о «хлебном» перемирии и разведении сил и средств в районе поселка Станица Луганская, сообщил на брифинге по итогам очередного раунда переговоров 19 июня в Минске спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

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По его словам, участники контактной группы и ее рабочих подгрупп продолжили обсуждение идей, над которыми начинали работу на последней встрече 5 июня, поскольку «это требует тщательной подготовительной работы».

Вопрос разведения сил и средств в районе Станицы Луганской обсуждался на заседании рабочей подгруппы по безопасности. «Намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено, — констатировал спецпредставитель председателя ОБСЕ. — Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня. Они появились после того, как стороны высказали это намерение, но до того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было. У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской. Я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу».

«Похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом «хлебном» перемирии (на время уборки урожая. — БелаПАН.), они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления. Это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. Перемирие также необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети, с моей точки зрения, имеют право на каникулы без страха», — сказал Сайдик.

Он выразил надежду, что стороны придут к соглашению по этим двум позициям к следующему раунду переговоров в рамках ТКГ, который пройдет 2 июля.

По словам спецпредставителя главы ОБСЕ, участники экономической рабочей группЫ, среди прочего, особое внимание уделили «вопросу водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения». Кроме того, в подгруппе «была также начата дискуссия об устранении существующих препятствий для экономических отношений через линию соприкосновения», «но сегодня говорить о деталях еще преждевременно», — отметил он.

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждать вопросы обмена пленными, поиска пропавших без вести, а также возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска в станице Луганской.

«Политическая рабочая подгруппа обсудила вопросы своей традиционной повестки дня — имплементации «формулы Штайнмайера», амнистии и местных выборов в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей», — подытожил Сайдик.