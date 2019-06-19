ГАИ предупредила о запретах на время проведения II Европейских игр

/ Общество
Просмотров: 1910

Столичная Госавтоинспекция предупредила об «особенностях организации дорожного движения в период открытия и закрытая II Европейских игр».

Так, отмечается, в период проведения мероприятий по торжественному открытию (21 июня) и закрытию (30 июня) II Европейских игр, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на:

  • ул. Кирова;
  • ул. Ульяновская от ул. Ленина до ул. Свердлова;
  • Физкультурному проезду (стадионному проезду);
  • ул. Комсомольской и ул. Володарского (от пр-та Независимости до ул. Кирова);
  • ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до ул. Свердлова);
  • от пр-та Независимости до ул. Кирова;
  • ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до ул. Свердлова);
  • ул. Свердлова (от пр-та Независимости до ул. Ульяновской в обоих направлениях, а также возле КЗ «Минск»).

Также в указанные даты возможны ограничения движения по ул.Кирова и ул. Ульяновской от ул. Свердлова до ул. Ленина, по ул. Комсомольской и ул. Володарского от пр-та Независимости до ул. Кирова.

Сюжет: Европейские игры в Минске
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Европейские игры-2019 Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Драники, сало или самогон? Голосуй за лучшее угощение для гостей Европейских игр

Драники, сало или самогон? Голосуй за лучшее угощение для гостей Европейских игр

Гастрогид для гостей Европейских игр. Где в Минске найти самый вкусный холодник

Гастрогид для гостей Европейских игр. Где в Минске найти самый вкусный холодник

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Взрывы, пожары, подтопления. МЧС оценило угрозы перед Европейскими играми

Citius, Altius, Fortius! В Минске выставят частную коллекцию олимпийских наград

Citius, Altius, Fortius! В Минске выставят частную коллекцию олимпийских наград