ГАИ предупредила о запретах на время проведения II Европейских игр

Столичная Госавтоинспекция предупредила об «особенностях организации дорожного движения в период открытия и закрытая II Европейских игр».

Так, отмечается, в период проведения мероприятий по торжественному открытию (21 июня) и закрытию (30 июня) II Европейских игр, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на:

ул. Кирова;

ул. Ульяновская от ул. Ленина до ул. Свердлова;

Физкультурному проезду (стадионному проезду);

ул. Комсомольской и ул. Володарского (от пр-та Независимости до ул. Кирова);

ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до ул. Свердлова);

от пр-та Независимости до ул. Кирова;

ул. Карла Маркса (от ул. Ленина до ул. Свердлова);

ул. Свердлова (от пр-та Независимости до ул. Ульяновской в обоих направлениях, а также возле КЗ «Минск»).

Также в указанные даты возможны ограничения движения по ул.Кирова и ул. Ульяновской от ул. Свердлова до ул. Ленина, по ул. Комсомольской и ул. Володарского от пр-та Независимости до ул. Кирова.