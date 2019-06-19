Выгнанный из Украины белорус собирается «качать права»

Выдворенный из Украины гражданин Беларуси Александр Францкевич намерен обжаловать решение Службы безопасности Украины в суде.

Как сообщил БелаПАН Францкевич, 18 июня он пошел в миграционную службу, чтобы забрать вид на жительство, и на выходе его уже ждали сотрудники СБУ.

«Изначально они озвучили общую формулировку, что я угрожаю национальной безопасности и суверенитету Украины. Потом, пока везли к границе, говорили что я «качаю лодку», агитирую людей и состою в организации. Когда я спрашивал, в какой конкретно, мне в общих словах говорили, что приглашал ночевать не тех людей», — сказал Францкевич.

Он пояснил, что под «не теми людьми» имеется в виду гражданин РФ, анархист Вячеслав Лукичев, которого украинские правоохранители подозревают в организации нападения на участника антитеррористической операции на Донбассе Дмитрия Иващенко в мае 2018 года.

«Мне намекали, что есть свидетельские показания, будто он он у меня ночевал. Если бы меня обвинили, что скрывал преступников, то было бы преследование, но меня никто не привлекал», — заявил Францкевич.

Решение о принудительном возвращении за границы Украины датировано 30 мая. Его подписал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майор Даниил Доценко.

Францкевич проживал на территории Украины с 2015 года. Белорус, по его словам, намерен пытаться добиться справедливости в украинских судах, чтобы вернуть себе легальный статус в Украине». Покидать Беларусь он пока не планирует.

Александр Францкевич был в числе осужденных судом Заводского района Минска в мае 2011 года активистов анархистского движения за преступления по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) и ч. 2 и 3 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Анархистам вменили в вину ряд нападений на здания и поджоги, в частности проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Министерства обороны в 2009 году, забрасывание бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здания тюрьмы на улице Окрестина в 2010 году.