На четверг объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 20 июня, погоду практически во всех регионах Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь на западе страны скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах Брестской и Гродненской областей, утром и днем преимущественно по западной половине республики кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха:

минимальная ночью +13..+19°С (местами +10..+12°С);

максимальная днем +24..+30°С (по юго-востоку местами до +32°С).

Атмосферное давление будет слабо падать.