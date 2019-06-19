На четверг объявлен желтый уровень опасности

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В четверг, 20 июня, погоду практически во всех регионах Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь на западе страны скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах Брестской и Гродненской областей, утром и днем преимущественно по западной половине республики кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха:

  • минимальная ночью +13..+19°С (местами +10..+12°С);
  • максимальная днем +24..+30°С (по юго-востоку местами до +32°С).

Атмосферное давление будет слабо падать.
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Тэги: погода

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