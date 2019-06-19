«Мне противно с вами рядом находиться». Жириновский сбежал из Госдумы 19.06.2019 / 21:28 / Мир Просмотров: 5491 A- A+ Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский совершил демарш на заседании Государственной думы. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Россия Госдума Персона: Владимир Жириновский Другие материалы на эту тему: Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России «Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин» День России отметили массовыми задержаниями «Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева