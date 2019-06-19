«Мне противно с вами рядом находиться». Жириновский сбежал из Госдумы

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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский совершил демарш на заседании Государственной думы.

 
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Тэги: Россия Госдума Персона: Владимир Жириновский

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