Заплыв на Зыбицкой: пловец умер в больнице

Счастливый случай, когда правоохранители и сотрудники «скорой» спасли молодого человека, пытавшегося в центре столицы переплыть Свислочь, лишь на время оказался счастливым – спасенный мужчина умер в больнице.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Отдыхая в одном из заведений на ресторанной улице Зыбицкой, парень поспорил с приятелями, что переплывет Свислочь.

Во время заплыва ему стало плохо. Парня смогли спасти и передать на руки медиков. Однако они не смогли спасти жизнь молодому человеку.