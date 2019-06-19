Заплыв на Зыбицкой: пловец умер в больнице

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Счастливый случай, когда правоохранители и сотрудники «скорой» спасли молодого человека, пытавшегося в центре столицы переплыть Свислочь, лишь на время оказался счастливым – спасенный мужчина умер в больнице.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня. Отдыхая в одном из заведений на ресторанной улице Зыбицкой, парень поспорил с приятелями, что переплывет Свислочь.

Во время заплыва ему стало плохо. Парня смогли спасти и передать на руки медиков. Однако они не смогли спасти жизнь молодому человеку.
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Тэги: Зыбицкая Город: Минск

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