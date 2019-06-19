«Пари Сен-Жермен» готов продать Неймара – цена зашкаливает

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Французские СМИ пишут, что «Пари Сен-Жермен» готов продать одного из лучших футболистов мира – Неймара.

По информации журналистов, за Неймара парижане хотят получить 300 мле евро.
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Тэги: ПСЖ футбол-Франция Персона: Неймар

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