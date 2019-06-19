«Пари Сен-Жермен» готов продать Неймара – цена зашкаливает 19.06.2019 / 22:46 / Спорт Просмотров: 492 A- A+ Французские СМИ пишут, что «Пари Сен-Жермен» готов продать одного из лучших футболистов мира – Неймара. По информации журналистов, за Неймара парижане хотят получить 300 мле евро. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ПСЖ футбол-Франция Персона: Неймар Другие материалы на эту тему: Дидье Дешам: легкой игры не будет Евро-2016. Франция учинила разгром исландцам Лучший футболист Европы Франк Рибери приехал в Гомель Французские футболисты гуляли по Минску под присмотром милиции