Жара не спадает – в четверг до +32°С

Из-за жаркой погоды в Беларуси на четверг объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, сильных осадков не прогнозируется – пройдут кратковременные дожди (западные районы), местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +26..+30°С, по юго-востоку местами до +32°С.

В столице дождь возможен во второй половине дня (вероятность осадков составляет 30-35%). Температура воздуха: