Жара не спадает – в четверг до +32°С

/ Общество
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Из-за жаркой погоды в Беларуси на четверг объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, сильных осадков не прогнозируется – пройдут кратковременные дожди (западные районы), местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +26..+30°С, по юго-востоку местами до +32°С.

В столице дождь возможен во второй половине дня (вероятность осадков составляет 30-35%). Температура воздуха:

  • утром +19..+21°С,
  • днем +27..+29°С,
  • вечером +25..+23°С.
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Тэги: погода

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