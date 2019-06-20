ООН может дать денег Беларуси по чернобыльской программе

25-27 июня представители ПРООН в Беларуси посетят Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Хойникский и Брагинский районы, где пройдет обсуждение новых проектных предложений по укреплению культурно-туристической инфраструктуры, приведению в надлежащее состояние памятников истории и природы, находящихся на территории заповедника, поддержке музейной и выставочной деятельности и проведению обучающих мероприятий для целевых групп населения и профессиональных работников, разработка информационных материалов, в том числе на английском языке (о природе, культуре, туризме, создание стилизованных туристических карт и т.д.). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по итогам встречи главы ведомства Владимира Ващенко с недавно назначенным постоянным представителем ПРООН в Беларуси Александрой Соловьевой.

«Данная деятельность позволит развить и наполнить конкретным содержанием Стратегию международного чернобыльского сотрудничества на период 2016—2020 гг., разработанную под эгидой ООН и принятую в 2015 году», — отмечается в релизе.

На встрече Ващенко и Соловьевой «обсуждались вопросы новых перспектив и организации взаимодействия, основываясь на успешном опыте предыдущего сотрудничества с программой». Сотрудничество с ПРООН «начало активно развиваться еще в 2001 г.». На выполнение проектов международной технической помощи совместно со структурами ООН «только за последние 5 лет» было направлено более 900 тыс. евро.