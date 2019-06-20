Еврочиновники призвали Беларусь не расстреливать очередного смертника

Комитет министров Совета Европы выражает глубокое сожаление по поводу того, что смертный приговор в отношении Александра Жильниковав был приведен в исполнение, о чем было объявлено 13 июня 2019 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Комитет министров СЕ призывает белорусские власти не приводить в исполнение смертный приговор в отношении Вячеслава Сухарко, осужденного за то же преступление, что и Жильников.

Комитет министров «подтверждает свое безусловное неприятие смертной казни и в очередной раз обращается к Беларуси с настоятельным призывом ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага на пути к ее отмене».

«Комитет министров по-прежнему готов оказать белорусским властям помощь в содействии общественному обсуждению вопросов, связанных с полной отменой смертной казни, как это предусмотрено белорусской Конституцией», — говорится в заявлении.

Жильников и Сухарко, напомним, являлись обвиняемыми по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах.

Ранее с осуждением расстрела Жильникова выступили Евросоюз, Совет Европы и его парламентская ассамблея.

Об исполнении очередного смертного приговора стало известно 13 июня. По данным белорусских правозащитников, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта уголовного дела — Вячеслава Сухарко — пока неизвестна. «Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу», — отмечает правозащитный сайт spring96.org.

Жильников и Сухарко признаны виновными в убийстве трех человек.

За последние 20 лет в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.