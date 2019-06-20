Прогноз ЕАБР: годовая инфляция в Беларуси может превысить 5%

В 2019 году в Беларуси ожидается временное ускорение инфляции, которая может превысить целевой уровень в 5% на конец года. Такой вывод содержится в подготовленном Евразийским банком развития (ЕАБР) докладе «Евразийская экономическая интеграция — 2019».

«Причинами роста потребительских цен могут выступать повышение инфляции в России, постепенная девальвация белорусского рубля, а также сохранение инфляционного влияния заработной платы», — отмечается в докладе.

По прогнозу ЕАБР, данное явление будет иметь временный характер, и в 2020-2021 годах инфляция будет находиться вблизи целевых ориентиров Национального банка.

Стоит отметить, что эксперты российского «Сбербанка» придерживаются аналогичной точки зрения относительно инфляционных процессов в Беларуси. В недавнем обзоре, подготовленном Центром макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбербанка России», отмечается, что в Беларуси в 2019 году существует высокая вероятность отклонения инфляции от целевого ориентира в 5% по итогам года.

«По нашим оценкам, инфляция может приблизиться к 6%, что ограничивает возможности регулятора по снижению ставки рефинансирования. Помимо основной цели монетарной политики на данный момент не выполняется и промежуточный ориентир — рост широкой денежной массы, который в марте составил 12,2% при цели 9-12%. Если НБРБ сохраняет намерение постепенно перейти к таргетированию инфляции, то регулятору придется отложить возвращение к циклу снижения ставки как минимум до второй половины 2019 года», — делают вывод аналитики «Сбербанка».

Между тем последний месяц темпы инфляции в Беларуси вновь ускорились. По данным Белстата, потребительские цены в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, к декабрю 2018-го — на 3%.

В мае по отношению к апрелю цены на продовольственные товары выросли на 0,1% (с начала года — на 3,1%), на непродовольственные — на 0,6% (на 2,3%), на услуги — на 0,4% (на 3,6%). По отношению к маю 2018 года цены выросли на 6,2%.

Согласно официальному прогнозу властей, в 2019 году инфляция не превысит 5%. Нацбанк ожидает, что во втором квартале инфляция будет выше целевого уровня, но в последующие кварталы станет замедляться, заявил председатель правления Павел Каллаур на брифинге 3 мая в Минске. Он отметил, что в первом квартале риски, которые могут повлиять на ускорение цен, несколько уменьшились.

Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6%.