Яндекс обновил панорамы Минска: на maps.yandex.by появились свежие фотографии почти всех столичных улиц.

На панорамах появились новые здания, построенные в последние несколько лет, — например, здание Верховного суда на улице Орловской, многофункциональный комплекс «Шантер Хилл» на проспекте Победителей и гостиница Mercure в центре города.

В объективы панорамомобиля попали Комсомольская и Революционная улицы, которые стали пешеходными после реконструкции в 2018 году.

На панорамах можно увидеть обновленный стадион «Динамо» и новое современное здание Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Чтобы переснять город, панорамомобиль проехал в общей сложности около 2000 километров. Это самое масштабное обновление панорам столицы Беларуси с момента их появления в 2010 году.