Яндекс обновил панорамы Минска
Яндекс обновил панорамы Минска: на
На панорамах появились новые здания, построенные в последние несколько лет, — например, здание Верховного суда на улице Орловской, многофункциональный комплекс «Шантер Хилл» на проспекте Победителей и гостиница Mercure в центре города.
В объективы панорамомобиля попали Комсомольская и Революционная улицы, которые стали пешеходными после реконструкции в 2018 году.
На панорамах можно увидеть обновленный стадион «Динамо» и новое современное здание Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
Чтобы переснять город, панорамомобиль проехал в общей сложности около 2000 километров. Это самое масштабное обновление панорам столицы Беларуси с момента их появления в 2010 году.