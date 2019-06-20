В год президентских выборов белорусам не стоит ждать чуда

Министерство финансов планирует внести на рассмотрение главы государства проект бюджета до 1 августа и рассчитывает, что бюджет будет сбалансированным, сообщил министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы БелаПАН во время общения с журналистами.

«Основные ориентиры бюджета на будущий год связаны с дальнейшим улучшением благосостояния граждан, предусматривается поступательный осторожный рост зарплат в бюджетном секторе», — сказал Ермолович.

При этом он добавил, что Минфин планирует проводить режим бюджетной экономии с тем, чтобы профинансировать наиболее приоритетные направления.

«До 2019 года включительно мы накапливали профицит бюджета, в 2020-2021 годах планируем на более активное использование сформированных остатков, чтобы поддержать и капитальные вложения, и бюджетные инвестиции, и уровень жизни населения», — отметил Ермолович.

Он добавил, что соответствующие задачи определены президентом, «и мы будем их реализовывать через бюджетную политику».

«Полагаем, что бюджет будет сбалансированным, близким к нулю. Это задача минимум. Если нам удастся выйти на профицит, будет хорошо. Сейчас задача в том, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета в 2020 году», — сообщил министр.

Он также рассказал, что Министерство финансов планирует сократить объем налоговых льгот. «Мы должны выйти на сокращение налоговых льгот, заменить их в некоторых случаях на бюджетные субсидии. В целом мы рассчитываем на прирост доходов бюджета в 2019 году и тем самым частично компенсировать потери, которые могут возникнуть в случае реализации Россией налогового маневра», — полагает Ермолович.

При этом он добавил, что в этом году доходы бюджета поступают в соответствии с годовым планом. «В целом на год выходим на плановый объем доходов, возможно, даже они будут несколько больше, чем мы планировали», — сказал Ермолович.

По словам министра финансов, бюджет не испытал ощутимого негативного влияния в связи с сокращением объемов нефтепереработки весной этого года.

«Мы считаем, что потери, связанные с поступлением из России «грязной» нефти, они должны исчезнуть по мере восстановления объемов переработки нефти. У нас есть четкое понимание, что объем переработки будут восстановлены в соответствии с первоначальным планом», — отметил Ермолович.