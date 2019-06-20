Кабмин разрешил взять деньги Европейского инвестбанка на реконструкцию трассы М-7

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Беларусь привлечет заем Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) до 110 млн евро на реконструкцию трассы М-7 Минск — граница Литвы.

Предложение Министерства транспорта и коммуникаций о привлечении займа ЕИБ поддержано на заседании валютно-кредитной комиссии Совета министров.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, речь идет о займе на реконструкцию автомобильной дороги М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы до 110 млн евро на 29 лет.

Минтрансу даны полномочия на подписание проекта договора о финансировании между Беларусью и ЕИБ и координации действий республиканских органов государственного управления, а также других организаций, участвующих в реализации проекта.

Как сообщал БелаПАН, совет Европейского инвестиционного банка в декабре 2017 года одобрил свой первый проект в Беларуси по реконструкции автомобильной дороги М-7/Е-28 и автодорожного пункта пропуска через границу «Каменный Лог».

Трасса М-7 соединяет Минск и границу с Литвой, далее продолжаясь по литовскому шоссе А3 до Вильнюса. Входит в состав евромаршрута Е-28 и панъевропейского коридора. Общая протяженность составляет 139 км.

Европейский инвестиционный банк был учрежден в 1958 году как банк Евросоюза. Он находится в собственности 28 государств — членов ЕС. Банк предоставляет финансовые средства, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов в Европе и за ее пределами.

Беларусь получила доступ к работе с ЕИБ после снятия санкций Евросоюза. Это последний ключевой финансовый институт, который не был представлен в Беларуси.

20 ноября 2018 года ЕИБ подписал первые кредитные соглашения для Беларуси на 160 млн евро. В частности ЕИБ и ЕБРР в равных долях выделят 168 млн евро на реконструкцию Минской очистной станции. Кроме того, два соглашения ЕИБ с крупнейшими банками — «Беларусбанком» и «Белагропромбанком» помогут поддержать малый и средний бизнес.
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Тэги: Европейский инвестиционный банк дороги

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