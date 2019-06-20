На внедрение в Беларуси клеточных биотехнологий в протоколы лечения уйдет пять лет

На внедрение в Беларуси клеточных биотехнологий в клинические протоколы можно рассчитывать лет через пять, заявил 20 июня на пресс-конференции в Минске директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

«Постепенно у нас начинается переход клеточных технологий от научных исследований именно в протоколы лечения, — сказал он. — Пока этот процесс идет медленно. Во-первых, это недешево, во-вторых, нужно создать инфраструктуру, базу, потому что подготовить клетки в автоматизированном режиме пока полностью невозможно. Также нужны оборудованные лаборатории и высококвалифицированные специалисты, которые эти клетки готовят. А их у нас пока не так много, и их не обучают».

«Тем не менее, — продолжил он, — процесс идет, и уже лет через пять многие из методов клеточной терапии, которые сегодня изложены в необязательных инструкциях по применению, будут внедрены в обязательные клинические протоколы».

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по клеточным биотехнологиям профессора Михаила Потапнёва, всего в Беларуси клеточную терапию уже получили от 500 до 1,5 тыс. человек. В этой цифре мнения ученых-медиков расходятся, потому что никакой статистики на этот счет не ведется.

Между тем, отметил Потапнёв, пролеченные пациенты практически не имели осложнений, и очевидно выраженный клинический эффект в 50% случаев есть. Он отметил, что сегодня в республике эти технологии применяются только у тяжелых пациентов, в случаях, когда другие методы лечения не работают.

Одна «доза клеточной терапии» стоит 300-500 долларов, если же речь идет о специализированных клетках, стоимость доходит до 2-3 тыс. долларов, рассказал ученый.

С 2008 года в Беларуси используются для лечения онкологических заболеваний дендритные клетки. Они помогают организму выработать иммунитет к раковым клеткам и таким образом бороться с болезнью. Самые хорошие результаты по их использованию ученые получили при лечении пациенток с раком молочной железы.

«Результаты показали, что дендритные клетки помогают значительно улучшить показатели бессобытийной выживаемости. Пока у нас есть результаты по одногодичной выживаемости. Они говорят о том, что добавление дендритных клеток в стандартный протокол позволяют увеличить ее в два раза», — сказал он.

Только что на базе Минского городского клинического онкодиспансера завершились трехлетние клинические испытания метода лечения одного из самых тяжелых онкозаболеваний с неблагоприятным прогнозом — рака поджелудочной железы — с использованием дендритных клеток.

Гончаров рассказал, что в эксперименте принимали участие 26 пациентов. Большая часть из них находились на стадии заболевания без отдаленных метастаз (2б).

«Кому-то из них провели один курс клеточной терапии, кому-то два, кому-то три. По итогам очевидно, что у пациентов, получивших три курса, результаты лучше. Из общего числа пациентов умерли 6 человек, все, получившие три курса лечения с дендритными клетками, живы».

Он отметил, что лучшие результаты показывают пациенты, у которых лечение дендритными клетками начато на ранних стадиях заболевания, однако даже пациенты на 4-й стадии болезни имеют шансы.

«Клинический случай. Обратилась пациентка, у которой метастазы уже занимали большую часть печени. Прогноз для нее был — пару месяцев жизни максимум. После клеточной терапии пациентка прожила более полутора лет», — рассказал Гончаров.

Всего в Беларуси Минздрав одобрил более 40 методов лечения с помощью клеточной терапии. Белорусские медики сегодня имеют опыт лечения с помощью клеточных технологий 15 заболеваний.

«Клеточная терапия — это не панацея. Это дополнение к стандартным методам лечения, которое позволяет улучшить прогноз. Т.е. если даже у 15-20% пациентов, страдающих раком поджелудочной железы, мы добьемся хорошего результата, это уже большой плюс. Если даже у 10% пациентов с амиотрофическим боковым склерозом будет хороший клинический эффект, это уже огромное достижение. Т.е. говорить о том, что если половине пациентов клеточная терапия не помогает и нужно отказываться от метода, не приходится», — подчеркнул Гончаров.