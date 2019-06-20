МВФ дал рекомендации правительству Беларуси

Государственные предприятия в Беларуси следует разделить на три группы и затем, с учетом результатов диагностики, выстраивать работу с госсектором. Такое мнение высказал заместитель начальника южного отдела Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Питер Долман 20 июня на семинаре в Минске.

«Нужно посмотреть, какие госпредприятия являются жизнеспособными, какие — жизнеспособные при условии господдержки, а какие вообще нежизнеспособны», — сказал Долман.

Отвечая на вопросы о реформировании госсектора, он отметил, что для таких реформ в Беларуси должна быть выстроена эффективная система социальной защиты населения. Кроме того, должен реально работать институт банкротства.

Министр финансов Максим Ермолович в своем выступлении заявил, что государство разделяет рекомендации МВФ в части повышения эффективности сектора госпредприятий.

«По итогам 2018 года бюджет в виде дивидендов получил от государственных предприятий около 700 миллионов рублей. Для бюджета это немалые деньги, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы поступления были больше», — добавил Ермолович.

По его мнению, больших различий между тем, что рекомендует Беларуси МВФ, и действиями белорусских властей (в части повышения эффективности госсектора) нет.

«Конечно, основной вопрос — в скорости и глубине реформ. С точки зрения скорости мы выбрали для себя наиболее безопасный с социальной точки зрения трек. Этот трек позволяет нам не создавать большой социальной напряженности, при том что ежегодно большая часть рабочей силы перетекает из государственного в частный сектор», — сказал Ермолович.

По его словам, в будущем господдержка, выделяемая госпредприятиям, будет сокращаться — и путем уменьшения прямого их субсидирования, и путем использования косвенных мер.

«В области бюджетной политики эта задача стоит наиболее остро. Мы намерены сокращать и вообще заморозить предоставление госгарантий предприятиям. Кроме этого, будет сокращаться и прямая поддержка в виде субсидий на удешевление процентных ставок по взятым кредитам», — отметил министр.

Он сообщил, что в будущем планируется сохранить только господдержку экспорта.