Путин рассказал, что думает об объединении Беларуси и России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 20 июня, которую транслировало российское телевидение, прокомментировал тему Союзного государства.

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«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, — подчеркнул он. — Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов — вплоть до создания союзного парламента, введения общей единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны России — Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси».

«Вот мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, во что нужно внести соответствующие коррективы. Вот сейчас экспертные группы сформированы на уровне руководителей правительства, заместителей руководителей правительства. Сейчас этим активно занимаются», — добавил Путин.

По его словам, в области интеграции двух стран уже немало сделано, «в том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон».

«На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем и должны сделать гораздо больше», — сказал президент России.