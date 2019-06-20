В ЕС ожидают обоюдных шагов для разблокирования работы Минской группы

Разблокирование работы Трехсторонней контактной группы в Минске возможно после того, как обе стороны конфликта предпримут позитивные шаги.

«Что касается действий, которые могут способствовать работе Минской группы, то мы считаем, что не только Украина должна делать первые шаги, они также должны быть сделаны второй стороной. Ибо события происходившие, я имею в виду и захват украинских государственных предприятий, и введение рубля, как платежного средства, на оккупированных территориях… неприемлемы», — сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли, передает NV.ua .

Мингарелли подчеркнул, что Брюссель выступал против введения экономической блокады против оккупированных территорий, а также всегда поддерживал выплату пенсии и других социальных выплат гражданам оккупированного Донбасса. По его мнению, экономическая связь с Донбассом может способствовать дальнейшей реинтеграции местного населения в украинское общество.

После заседания ТКГ в Минске 5 июня — первого при президентстве Зеленского — Леонид Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса.