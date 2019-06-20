В Копыльском районе опрокинулся пьяный водитель из России

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ДТП роизошло вечером 19 июня возле деревни Степуры.


Водитель «Рено» сбил велосипедистку под Солигорском и скрылся

По сообщению ГАИ УВД Миноблисполкома, 60-летний житель Иркутской области двигался в направлении Копыля, но не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 61-летняя пассажирка, жительница Копыля, получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Россиянин оставил авто и покинул место происшествия. Его задержали у знакомой спустя два часа. Он был пьян.
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Тэги: ДТП авто в кювет Иркутская область Город: Копыль

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