Преступники ранили 10 человек возле американского ночного клуба

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Инцидент произошел в ночь на 20 июня в городе Аллентаун, штат Пенсильвания.

Как сообщает WFMZ, около двух часов ночи возле клуба DejaVu на Гамильтон-стрит раздались выстрелы. Стрельбу открыли неизвестные.

В результате десять человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Состояние пострадавших оценивается как не критическое. По словам представителя полиции Билла Лейка, жертвы только вышли из ночного клуба DejaVu и стояли на тротуаре, когда по ним открыли огонь.

По предварительной информации, стрелков было несколько, возможно, трое. Полиция не раскрыла никакой информации о нападавших и их мотивах.
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Тэги: ночной клуб огнестрельное ранение Пенсильвания Город: Аллентаун

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