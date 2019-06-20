Британский министр посетил ПВТ и похвалил Лукашенко

Министру внешней торговли показали 3D-голограмму Лондона и презентовали новые решения в интернет-торговле: разработки на основе технологии искусственного интеллекта.

Холлингбери обсудил в ПВТ новые направления сотрудничества в IT между Великобританией и нашей страной, сообщает ОНТ .

«Ваш президент проделал фантастическую работу по созданию системы для новой индустрии в Беларуси, основанной на образовании. Мне кажется, что это получилось фантастически. Пришло время двигаться дальше. Последний Декрет президента дал начало новому этапу развития», — сказал визитер.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий, уточнил, что стороны обсуждали и обмен опытом. Ему было приятно, что часть белорусского опыта может быть оценена и проанализирована в Великобритании.